CTS Eventim: Ist das Schlimmste nun vorüber? Commerzbank gibt Kaufempfehlung – langfristiger Aufwärtstrend intakt

Die letzten drei Monate waren ein Auf und Ab für die Papiere von CTS Eventim. Vor allem das düstere erste Quartal 2021 hatte die Anleger zuletzt wieder verunsichert. Das Q1 des Konzertveranstalters und Tickethändlers blieb mit einem Umsatz, der gleich hoch war wie der operative Verlust, von der Corona-Krise gezeichnet. Daher mussten die Papiere in den letzten Tagen erneut unter Abverkäufen leiden. Am Vortag war der Kurs noch zeitweise um 7 Prozent auf ein Tief seit Mitte April abgerutscht.

Andreas Riemann von der Commerzbank sprach den Aktien dann aber am Donnerstag eine Kaufempfehlung aus in dem Gedanken, dass das Schlimmste nun vorüber sein könnte. Anleger sprangen schnell auf und erkannten in der Aktie Erholungspotenzial. Vielerorts werden derzeit in Deutschland wegen sinkender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen gelockert. Die erholung setzt sich heute weiter fort.

Am Vormittag rückte der Kurs um 5,3 Prozent vor, in der Spitze erreichten sie mit 58,82 Euro ein Hoch seit Anfang März. Auf 12-Monats-Sicht bleibt der Trend zudem weiter klar positiv für die Aktie. Der Kurs bewegt sich über der mittelfristigen 50- und langfristigeren 200-Tage-Trendlinie. Auch die kurzfristige 21-Tage-Trendlinie konnte zuletzt wieder überwunden werden.

