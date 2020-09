CTS EVENTIM - Warten auf neue Impulse

CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 42,720 € (XETRA)

Das am 21. August hier an dieser Stelle ("MDAX-Wert mit Trendwende?") im Rahmen einer GodmodePLUS-Analyse vorgestellte bullische Setup für die Anteilsscheine des Konzertveranstalters und Ticketvermarkters CTS Eventim ist hervorragend aufgegangen, die in der Analyse genannten Kursziele auf der Oberseite wurden mittlerweile mehr als erreicht.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Das Zwischenhoch vom Juni bei knapp oberhalb der 45,00 EUR-Marke fungiert aktuell als kurzfristig entscheidener Widerstand auf der Oberseite. Neue prozyklische Kaufsignale entstünden erst bei einen Tagesschlusskurs oberhalb dieses Wiederstandslevels.

In dem Falle würde sich Aufwärtspotenzial in den Bereich um 50,00 EU R eröffnen. Auf der Unterseite ist die Aktie aktuell im Bereich des EMA200 im Tageschart gut unterstützt. Er ist ein Tagesschlusskurs unterhalb dieser Marke würde den Bären neuen Rückenwind verleihen.

Innerhalb der genannten Spanne besteht vorerst kein erneuter Handlungsbedarf, die Aktie hat ihre Ziele erst einmal gesehen.

CTS Eventim Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)