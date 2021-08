CVS HEALTH - Ein wunderbares Ausbruchssetup

CVS Health ist ein bekanntes Einzelhandelsunternehmen in den USA, das im Bereich Pharmazie tätig ist und eine große Kette an Geschäften mit dem Namen CVS/pharmacy unterhält. Der Konzern zählt zu den größten überhaupt in den USA. Der Umsatz belief sich 2020 auf 268,7 Mrd. USD und dürfte spätestens im Jahr 2023 die 300-Mrd.-USD-Schwelle überschreiten. Analysten gehen zudem davon aus, dass sich der Gewinn bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 10 USD je Aktie bewegen wird. Mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 2,3 % zählt der Wert zu den Valuetiteln in den USA und ist durchaus attraktiv bewertet.

Aus charttechnischer Sicht beherrscht ein ultralangfristiger Aufwärtstrend das Bild, allerdings warten Aktionäre bereits seit dem Jahr 2015 auf neue Hochs. Der erste Schritt ist mit der Rückeroberung der 80-USD-Marke aber schon geglückt.

Im kurz- bis mittelfristigen Bild zeigt sich wiederum seit Mai dieses Jahres eine langgezogene Konsolidierungsphase. Ein erster Impuls wurde zuletzt dreiteilig korrigiert. Heute bricht der Wert auf ein neues Monatshoch aus. Oberhalb von 86,73 USD könnte nun eine dynamische Aufwärtsbewegung starten mit einem ersten Ziel bei 90,61 USD. Darüber wären auf Sicht von Wochen Kurse in Richtung 106,67 USD und schlussendlich bis zum Allzeithoch bei 113,65 USD vorstellbar.

Absicherungen bieten sich je nach Risikoneigung und Anlagehorizont unterhalb des Monatstiefs bei 79,33 USD oder enger unter dem Zwischentief der letzten Konsolidierungssequenz bei 82,49 USD an.

Fazit: Die Aktie von CVS Health fällt in die Kategorie Value-Titel und ist trotz des Anstiegs seit dem Tief im Jahr 2019 fundamental attraktiv bewertet. Im Idealfall startet nun eine neue Aufwärtsbewegung, die den Wert wieder in dreistellige Kursregionen befördert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 268,71 283,48 294,70 Ergebnis je Aktie in USD 5,47 7,78 8,23 KGV 16 11 11 Dividende je Aktie in USD 2,00 2,00 2,00 Dividendenrendite 2,30 % 2,30 % 2,30 % *e = erwartet

CVS-Health-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)