Cyara, ein führender Anbieter von Lösungen für Automated CX Assurance (automatisierte Sicherstellung positiver Kundenerlebnisse), gab heute bekannt, dass das Unternehmen mehr als 350 Millionen von K1 Investment Management (K1), einer führenden, auf Unternehmen des Bereichs Unternehmenssoftware mit hoher Wachstumskapazität ausgerichteten Investitionsfirma, erhalten hat. Die Investition und die Erfahrung von K1 auf dem Gebiet B2B-SaaS wird Cyaras beschleunigtes Wachstum unterstützen, indem es den Markt für Kontakttesten erweitert.

Cyara wurde im Jahr 2006 gemeinsam von dem jetzigen CEO Alok Kulkarni, CTO Luan Tran und dem geschäftsführenden Direktor Bonny Malik in Melbourne, Australien, gegründet und unterstützt erstklassige Kunden dabei, ihre CX-Systeme (Kundenerlebnissysteme) mit Hilfe von automatisierten Tests und Überwachung effizienter zu gestalten. Mittels seiner auf SaaS beruhenden Automated CX Assurance Platform hat Cyara auf dem Markt für das Testen von Contact-Centern, der laut Schätzungen von Forrester bis zum Jahr 2024 ein Volumen von 6,5 Milliarden USD erreichen wird1 schon frühzeitig eine führende Stellung errungen. Mehr als 250 führende, hochkarätige globale Marken vertrauen auf die Cyara CX Assurance Platform, um das Erlebnis, das sie ihren Kunden bieten, zu überwachen und zu verwalten.

Alok Kulkarni, der CEO von Cyara sagte: „Cyara wurde mit der Vision gegründet, das Kundenerlebnis zu optimieren, und wir sind hocherfreut, mit K1 einen Partner gefunden zu haben, der sich den gleichen Werten verpflichtet fühlt und das von uns angestrebte Wachstum beschleunigen möchte. Organisationen können gemäß den Erlebnissen ihrer Kunden Erfolg haben oder versagen. Immer mehr Unternehmen erkennen den für das Geschäft entscheidend wichtigen Wert der Arbeit, die wir leisten, und wir sind begeistert davon, die Schlagkraft zu haben, um zu wachsen und weltweit die besten Personen anzuziehen. Wir stehen am Anfang eines neuen, äußerst interessanten Kapitels.“

Diese Investition stellt einen sehr wichtigen Schritt für Cyara dar, um seine weltweite Führung auf dem Markt der Sicherstellung positiver Kundenerlebnisse weiter auszubauen. Diese Investition wird dazu dienen, die Produktinnovation zu beschleunigen, die CX-Sicherstellung auf neue aufstrebende digitale Kanäle auszudehnen, strategische Akquisitionen ergänzender Technologien zu finanzieren und die geographische Expansion voranzutreiben.

Roy Liao, Principal bei K1 sagte: „Cyara bietet erfolgsentscheidende Software an und wird von einem visionären Managementteam geleitet. Wir freuen uns darauf, Alok und das Managementteam dabei zu unterstützen, ihre Wachstumsstrategie umzusetzen und ihre Stellung als führendes Unternehmen in ihrer Kategorie der Automatisierung des Kundenerlebnisses, weiter zu zementieren.“

Phillip Moore, Betriebs- und OSS-Manager bei Vodafone, sagte: „Bei uns dreht sich alles um Automatisierung und Vereinfachung, damit wir unseren Kunden mehr Aufmerksamkeit widmen können. Cyara sorgt dafür, dass wir Zuversicht in die Güte unseres Service haben, und wenn irgendetwas tatsächlich einmal schiefläuft, können wir rasch darauf reagieren, noch bevor dem Kunden das Problem überhaupt auffällt. Wir benötigen keine Mitarbeiter, die tagtäglich und rund um die Uhr das Dashboard überwachen müssen – wir verfügen über Technologie, die dies für uns tut.“

Peakspan wird weiterhin die Eigenschaft eines Minderheitsaktionärs beibehalten. Cowen agierte für Cyara betreffs der Transaktion als leitender Finanzberater und Platzierungsagent. Morgan Stanley Australia agierte betreffs der Transaktion ebenfalls als Finanzberater für den Vorstand von Cyara.

Über Cyara

Als der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Automated CX Assurance (automatisierte Sicherstellung positiver Kundenerlebnisse) beschleunigt Cyara die Gewährleistung makelloser Customer Journeys über digitale und Sprachkanäle hinweg und vermindert zugleich das Risiko von Mängeln, mit denen die Kunden konfrontiert werden könnten. Täglich vertrauen die weltweit bekanntesten Marken auf die Cyara-Plattform, um im angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: cyara.com.

Über K1

K1 ist eine global tätige Investitionsfirma, die branchenführende Unternehmen für Unternehmenssoftware aufbaut. K1 geht Partnerschaften mit starken Managementteams von Unternehmen aus dem Bereich Technologie mit großem Wachstumspotenzial ein, um diesen Hilfestellung beim Erzielen erfolgreicher Ergebnisse zu leisten. Mithilfe von mehr als 110 Fachkräften verändern K1 und sein für betriebliche Aufgaben zuständiger Partner K1 Operations, LLC, die Geschäftslandschaften ganzer Branchen durch betriebsorientierte Wachstumsstrategien, die für eine rasche Skalierung von Portfoliounternehmen konzipiert sind. Seit der Gründung des Unternehmens ist K1 Partnerschaften mit mehr als 180 Softwareunternehmen eingegangen, einschließlich branchenführender Unternehmen wie Apttus, Buildium, Checkmarx, Clarizen, ControlUp, Emburse, FMG Suite, Granicus, IronScales, Litera Microsystems, Onit, Rave Mobile Safety, RFPIO, Smarsh, WorkForce Software und Zapproved. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf k1capital.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

