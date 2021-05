Dahua Technology stellt Aktualisierung von WizMind zur Optimierung der KI-Erfahrung vor

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter videobasierter intelligenter IoT-Lösungen und -Services, hat vor Kurzem die Aktualisierung seiner WizMind-Serie vorgestellt. Sie bietet ein umfassendes projektorientiertes Produktportfolio und flexible KI-Lösungen, die sich auf Personen, Fahrzeuge, Objekte und die Wärmebildtechnik konzentrieren und vertikalen Märkten eine verbesserte KI-Erfahrung bereitstellen.

Dahua Technology’s Upgraded WizMind Series (Graphic: Business Wire)

Personenzentrierte Anwendungen

Durch den Einsatz wegweisender KI-Chips und -Algorithmen bietet die aktualisierte personenzentrierte WizMind-Lösung Datenschutz 2.0, Gesichtserkennung 2.0, menschliche Video-Metadaten 2.0 und andere fortschrittliche KI-Leistungen, die zeitnahe Reaktionen auf Vorfälle ermöglichen und genaue Informationen über Kundenströme, Belegungsdichte, Zielrichtung usw. liefern. Damit werden weitere geschäftliche Analysen unterstützt. Datenschutz 2.0 bietet zusätzliche Optionen für die Unkenntlichmachung (unregelmäßige Polygone, Mosaike und farbige Blöcke) und unterstützt den Code-Export auf Basis bestimmter Zielobjekte, um die Sicherheit der Privatsphäre von Personen und Orten zu gewährleisten.

Fahrzeugzentrierte Anwendungen

In die aktualisierte fahrzeugzentrierte WizMind-Lösung sind die automatische Kennzeichenerfassung (ANPR) sowie Funktionen zum Parkraummanagement, Fahrzeugmetadaten 2.0 und andere Technologien integriert, die für verschiedene fahrzeugzentrierte Nutzungsszenarien eingesetzt werden können. Das System ist in der Lage, den Parkstatus und die Anzahl der verfügbaren Parkplätze genau zu erkennen und anzuzeigen; es unterstützt die Einblendung einer Vielzahl von Informationen in der Fahrzeuganzeige. Darüber hinaus können mit einem dualen Schwenk-/Neige-/Zoom-System sogar detailgetreue Bilder verdeckter Fahrzeuge aufgenommen werden.

Objektzentrierte Anwendungen

Ganz neu bei der Aktualisierung von WizMind für die Objektüberwachungstechnologie von Dahua ist die Nutzung von Deep-Learning-Algorithmen, um bis zu sechs verschiedene Arten von Objekten zu erkennen. Sie kann durch Interferenz verursachte Fehlalarme effizient herausfiltern und den Kunden genaue Alarmdaten liefern. Durch den Linkage-Alarm, der mit dem Administrator verbunden ist, kann sie Passagiere dabei unterstützen, verloren gegangene Gegenstände wiederaufzufinden, oder einen blockierten Notausgang erkennen, was den Verlust von Sachwerten reduziert und die Sicherheit erhöht.

Anwendungen der Wärmebildtechnik

Die Wärmebildtechnologie von Dahua nutzt den branchenführenden Wärmebildsensor und einen herausragenden Bildverarbeitungsalgorithmus für die Dauerüberwachung mit großer Reichweite. Dank der Erkennung von abweichendem Verhalten, hochpräziser Alarmmeldungen und anderer KI-gestützter intelligenter Analysefunktionen ist die Technologie ideal für den Einsatz an Flughäfen, für die Grenzsicherung, die Sicherung von Infrastrukturen, die Brandverhütung usw. geeignet.

WizMind-Ökosystem

Dahua WizMind ist mit einer Vielzahl von Plattformen anderer Anbieter kompatibel. Die Lösung bietet ausreichende APIs, um die Integration mit den Systemen von Dahua-Partnern zu ermöglichen. Dahua DHOP unterstützt den Zugriff auf WizMind IP-Kameras und Wärmebildkameras durch andere Anbieter und ermöglicht so die kundenspezifische Anpassung flexibler Kamerafunktionen.

Mit ihren präzisen, zuverlässigen und umfassenden KI-gesteuerten technischen Funktionen bietet die aktualisierte WizMind-Serie Anwendern mit Projektanforderungen in den Bereichen Verkehrsmanagement, Gebäude, Einzelhandel, Energie und in vielen anderen Branchen kundenspezifische High-End-Lösungen mit hohem Komfort.

*Das Produkteinführungsdatum hängt vom jeweiligen Land ab.

Zoe Xu (xu_shuyi@dahuatech.com)