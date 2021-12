DAIMLER - Aktie mit Aufwärtsdrang

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 87,050 € (XETRA)

Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 21,01 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Februar 2021 gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015. Bis 18. November zog der Wert auf ein Hoch bei 91,63 EUR an.

Nach einem Rücksetzer auf das letzte größere Zwischenhoch bei 80,41 EUR, drehte die Aktie am 30. November nach oben. (siehe: DAIMLER - Potenzielle Kaufkurse in Sicht?)

Im heutigen Handel drückt die Aktie nach einer kleinen Konsolidierung gegen das bisherige Erholungshoch bei 87,33 EUR.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Daimler-Aktie befindet sich erneut in einer Rallyphase. Ein Tagesschlusskurs über 87,33 EUR würde dies bestätigen. Die Rally kann in den nächsten Tagen zu einem Anstieg bis 91,63 EUR und später sogar bis an das Hoch aus dem März 2015 bei 96,07 EUR führen.

Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 84,05 EUR wäre kurzfristig aber unschön. Denn in diesem Fall wäre der Anstieg der letzten Tage wohl nur eine Erholung innerhalb einer größeren Konsolidierung. In diesem Fall müsste zumindest mit einem erneuten Test der Marke bei 80,14 EUR gerechnet werden. Auch ein Rückfall in Richtung 77,44 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Die Daimler-Aktie hat gute Chancen auf eine "Jahresendrallye" bzw. befindet sich schon darin.

