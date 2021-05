DAIMLER - Bullische Flagge zur rechten Zeit

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 73,410 € (XETRA)

Der fulminante Aufwärtstrend bei der Aktie von Daimler überschritt im April bereits den Widerstand bei 76,48 EUR, ein markantes Hoch aus dem Jahr 2018. Nach diesem erreichten Etappenziel gönnten sich die Bullen eine Pause in Form einer bullischen Flaggenkorrektur. Diese wurde an der Unterstützung bei 69,93 EUR gestoppt und von einer weiteren Aufwärtswelle abgelöst.

Einige hohe Hürden im Weg

Sollte die Aktie jetzt über das Zwischenhoch bei 75,00 EUR ausbrechen, wäre auch die Flagge nach oben verlassen und ein Anstieg bis 76,48 und 77,96 EUR zu erwarten. An dieser Stelle könnten sich die Bären mit einer weiteren starken Abwärtsbewegung zurückmelden - schließlich ist die Rally bereits sehr weit fortgeschritten. Ein Sprung über 77,96 EUR würde dagegen zu einer Kaufwelle bis 80,00 und später 82,50 EUR führen können.

Unter 71,50 EUR melden sich die Bären zurück

Sollte der Kurs unter 71,50 EUR fallen, wäre der erste Versuch einer Wiederaufnahme der Rally gescheitert und ein Rücksetzer bis 69,93 EUR wahrscheinlich. Sollte die Daimler-Aktie allerdings auch unter diese Marke fallen, wäre auch eine steile Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit Abwärtspotenzial bis 64,97 EUR und mittelfristig bis 60,00 EUR generiert.

Daimler AG Chartanalyse (Tageschart)

