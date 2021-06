Daimler: Einigung mit Nokia – Patentstreit außergerichtlich beigelegt – Aktie gefragt

Daimler hat eine Sorge weniger. Nachdem die Stuttgarter für die Mobilfunktechnologie in seinen Autos in einen Patentstreit mit Nokia geriet, konnten sich die beiden Parteien nun auf einen Lizenzvertrag einigen. Damit sollen sämtliche laufenden Gerichtsverfahren, einschließlich demjenigen vor dem europäischen Gerichtshof in Luxemburg, auch eingestellt werden. Wieviel diese Angelegenheit Daimler gekostet hat, ist bisher unklar.

Alle glücklich

Mit der Einigung können beide Konzerne sehr gut leben. Von Daimler war zu hören, dass man die Einigung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten begrüße und somit langjährige gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden werden. Nokia bezeichnete die gemeinsame Vereinbarung als „wichtigen Meilenstein“. Damit sind für die nahe Zukunft einige Barrieren in der technischen Entfaltung überwunden. Andere Autohersteller hatten auch Lizenzverträge mit Nokia unterzeichnet – in Deutschland etwa Volkswagen, Audi, Porsche und BMW.

Wenn zwei sich nicht mehr streiten, freut sich der Dritte auch

Die Anleger greifen heute wieder zu bei Daimler. Neben dem Ende des Streites mit Nokia gab es heute auch eine Studie zu den internationalen Autobauern, die besagt, dass Daimler & Co im ersten Quartal 2021 über Vorkrisenniveau gelegen haben. Beide Nachrichten bedeuten ein Plus von rund 2,7 Prozent. Während die letzten Tage ein stetiges hin und her im Kurs waren, zählt die Aktie trotzdem zu den besten Werte im deutschen Leitindex. Nachdem einige Analysten Kaufempfehlungen für das Unternehmen von Ola Källenius ausgesprochen haben, liegt die Aktie seit Jahresbeginn 34 Prozent im Plus.

