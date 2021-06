DAIMLER - Kurz vor größerem Kaufsignal

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 77,700 € (XETRA)

Die Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 21,01 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. Februar 2020 gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015. Anschließend zog die Aktie unter Schwankungen auf 77,99 EUR an.

Nach diesem Hoch geriet der Wert unter Druck und setzte im Rahmen einer Konsolidierung auf 70,04 EUR zurück. Die Aktie glich diese Verluste zuletzt wieder aus und notierte am 27. Mai im Hoch sogar bei 78,42 EUR. Nach einem kleinen Rücksetzer in den beiden letzten Handelstagen nähert sich der Wert heute wieder diesem Hoch an.

Weitere Rally deutet sich an

Gelingt der Daimler-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 77,99-78,42 EUR, dann könnte die Rally seit März 2020 fortgesetzt werden. Das nächste Ziel wäre das Hoch aus dem März 2015 bei 96,07 EUR. Sollte die Aktie aber unter 70,04 EUR abfallen, dann wäre die Bewegung der letzten Wochen eine Topformation. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung des EMA 200 bei aktuell 62,13 oder sogar knapp unter 60,00 EUR kommen.

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)