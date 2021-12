Daimler Spin-Off: Das erwartet die Daimler-Anleger

Am Freitag den 10. Dezember geht Daimler Truck dann an die Börse. Das sorgt für Veränderungen in vielen Depots und auch beim DAX. Warum es überhaupt zu einem Spin-Off kam und was Daimler-Anleger jetzt wissen müssen, verrät Matthias Hüppe in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007100000