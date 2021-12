Daimler Spin-Off: Das erwartet die Daimler-Anleger - Zertifikate Aktuell vom 09.12.2021

Replaced by the video

Aus eins mach zwei – und schon leuchtet ein neuer Stern am Aktienhimmel. Daimler hat sich aufgespalten. Mercedes-Benz verantwortet fortan die klassischen PKWs, während Daimler Truck das Geschäft mit Nutzfahrzeugen betreut.Am Freitag den 10. Dezember geht Daimler Truck dann an die Börse. Das sorgt für Veränderungen in vielen Depots und auch beim DAX ®. Warum es überhaupt zu einem Spin-Off kam und was Daimler-Anleger jetzt wissen müssen, verrät Matthias Hüppe in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland.