Apple ist Berichten zufolge bereit, ein seit langem gemunkeltes Paket auf den Markt zu bringen, das mehrere der beliebtesten digitalen Dienste zu einem niedrigeren monatlichen Preis zusammenfassen würde, so ein Bericht von Bloomberg, der eingeweihte zitiert.

Der Plan, der Apple One heißen soll, könnte bereits im Oktober debütieren. Er könnte mehrere Pakete enthalten, so dass Kunden nur die Dienste abonnieren können, die sie wollen.

Endlich

Das Basisangebot würde die Streaming-Video- und Musik-Streamingangebote - Apple TV+ und Apple Music - umfassen, während eine nächste Ebene auch Apple Arcade, den monatlichen mobilen Spieledienst, umfassen würde. Die nachfolgenden Stufen würden Apple News+ umfassen, während das preisgünstigste Paket auch zusätzlichen Speicherplatz für Dateien, Videos und Fotos auf iCloud bieten soll.

Der Schritt soll Nachzügler dazu ermutigen, sich für zusätzliche Apple-Dienste anzumelden, ein Segment, das für den Technikriesen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Die weltweiten Smartphone-Umsätze sind 2019 um 1 % zurückgegangen, was die Nachfrage nach Apples iPhones schwächt.

Gleichzeitig haben sich die Einnahmen aus dem Segment der Apple-Dienste in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, um die Flaute auszugleichen. Dieses Segment erwirtschaftete in den vorangegangenen vier Quartalen fast 52 Milliarden US-Dollar und macht nun 19 % von Apples Umsatz in den letzten 12 Monaten aus. Apple verfügt über eine installierte Basis von iPhones, die auf 950 Millionen geschätzt wird, was dem Unternehmen eine lukrative Möglichkeit bietet, sein Angebot von Dienstleistungen noch weiter auszubauen.

Schon vor der Markteinführung von Apple TV+ gab es Gerüchte über ein Service-Bündel, Analysten sagten das bereits für September 2018 voraus. Damals schätzte Morgan Stanley, dass ein Service-Paket den Umsatz von Apple um 37 Milliarden US-Dollar steigern könnte.

The post Das lang ersehnte Digitalpaket von Apple könnte endlich da sein appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: Dieses besondere E-Commerce-Unternehmen bietet Amazon die Stirn, und profitiert vom rasanten Wachstum des Marktes.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 13.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool