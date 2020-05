DAX: 11.000´er Support im Test

Trotz guter Konjunkturdaten seitens des ZEW-Institutes kann der DAX im heutigen Handelsverlauf nicht mehr an seine Gewinne anschließen und notiert derzeit leicht im Minus. Damit wird der gestrige Anstieg zunächst auf hohem Niveau auskonsolidiert, grundsätzlich haben Investoren in den letzten Tagen wieder Mut gefasst und könnten das Barometer nahe an die 12.000-Punkte-Marke herantreiben.

Der weitere Ausgang muss dann abgewartet werden, aus technischer Sicht würde damit eine dreiwellige Erholungsbewegung nach einer vorausgegangenen fünfwelligen Unterwelle hervorgehen. Das hieße weitere Kursgewinne bis an das 38,2 % Fibonacci-Retracement im Bereich von 11.11.678 Punkten. Von da an dominiert der EMA 200 und dürfte sicherlich für längere Gewinnmitnahmen sorgen.

Noch aber ist ein nachhaltiger Ausbruch über die Aprilhochs von 11.235 Punkte nicht in trockenen Tüchern, immer wieder können Rückschläge, besonders in den Bereich der zu Montag gerissenen Kurslücke zwischen 10.547 und 10.677 Punkten abwärts führen.

Weitere Impulse werden ab 16:00 Uhr mit der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senates erwartet, zeitgleich hält Minneapolis Fed-Präsident Neel Kashkari einen Vortrag ab. Zu 20:00 Uhr wird sich noch einmal Boston Fed-Präsident Eric Rosengren mit einer weiteren Rede zu Wort melden, bevor eine halbe Stunde nach Handelsschluss in New York die letzten Daten des Tages mit Zahlen zu den API-Öllagerbeständen durchgegeben werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.235 // 11.500 // 11.556 // 11.624 // 11.698 // 11.844 Unterstützungen: 10.778 // 10.680 // 10.550 // 10.500 // 10.337 // 10.300

