DAX: Angst-Peak abgebaut

Die Verschärfung der Ukraine-Krise hat dem Deutschen Aktienindex DAX am Dienstag ordentlich zugesetzt, bis Handelsende konnte jedoch ein Großteil der Verluste wieder aufgefangen werden. Nichtsdestotrotz bleibt das Chartbild als fragil zu bewerten, weitere Verluste dürften in den nächsten Tagen aber bevorstehen.

Gestützt wurden die Kursnotierungen unter anderem von einem überraschend und kräftig gestiegenen ifo-Geschäftsklimaindex, sowie den IPO-Plänen von Porsche. Dennoch könnten weitreichende Sanktionen noch für ausgeprägte Turbulenzen an den Aktienmärkten sorgen, aus technischer Sicht steht nun ein klares Verkaufssignal ins Haus.

Zur Bestätigung eines Verkaufssignals in Richtung 14.000 Punkte und darunter 13.800 Zähler sollte jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden, nur in diesem Szenario würde die Signallage für ein derartiges Szenario als ausreichend bewertet werden können.

Ein kurzfristig bullisches Szenario mit Zielen bei 15.810 und darüber 15.947 Punkten wird dagegen erst bei einem Sprung mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 15.469 Punkten erwartet.

Feiertagsbedingt wird in Japan heute nicht gehandelt, erste Wirtschaftsdaten aus Deutschland stehen in wenigen Minuten mit dem GfK-Konsumklimaindex für März auf der Agenda. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zum Insee-Geschäftsklima (Gesamtindex) per Februar, um 11:00 Uhr stehen europaweite Verbraucherpreise aus Januar (endgültig) auf der Agenda. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.818 // 15.060 // 15.150 // 15.206 // 15.317 // 15.360 Unterstützungen: 14.357 // 14.197 // 14.064 // 14.000 // 13.830 // 13.673

