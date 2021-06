DAX: Angst vor der FED?

Sowohl der Deutsche Aktienindex DAX als auch seine Pendants in den USA gingen im gestrigen späten Handel in die Knie, Anleger fürchten eine weitaus schnellere Zinsanhebung, als zuvor erwartet worden war. Angesichts des hohen Kursniveaus käme eine kurzzeitige Abkühlung durchaus willkommen.

Per Saldo beendete der DAX-Index seinen Handel sogar marginal tiefer als der Freitagsschlussstand, weitere Verluste könnten sich auf Sicht der nächsten Stunden zumindest in den Bereich von 15.500 Punkten anschließen. Aber erst darunter dürfte eine ausgedehnte Konsolidierung in Richtung 15.350 und vielleicht noch den EMA 50 bei 15.269 Punkten abwärts reichen.

Um allerdings an das Mittelfristziel bei 15.911 Punkten anzuknüpfen, müssten die gestrigen Rekordhochs bei 15.802 Punkten überwunden werden. Ein derartiges Szenario will sich wegen der Gewinnmitnahmen derzeit allerdings nicht unbedingt einstellen, tendenziell ist das Barometer auf der Unterseite zu sehen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum Dienstleistungssektorindex per April vorgelegt. In wenigen Minuten stehen Deutschlands Verbraucherpreise (endgültig) per Mai auf der Agenda, gefolgt von Baugenehmigungen und Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe aus April. Das saisonbereinigte und europaweite Handelsbilanzsaldo per April steht um 11:00 Uhr auf dem Plan, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zu Erzeugerpreisen und Einzelhandelsumsätzen aus Mai dazu. Zeitgleich wird noch der Empire State Manufacturing Index vorgestellt, ehe es ab 14:55 Uhr mit den wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätzen weitergeht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.732 // 15.755 // 15.802 // 15.835 // 15.879 // 15.911 Unterstützungen: 15.583 // 15.500 // 15.406 // 15.350 // 15.270 // 15.200

