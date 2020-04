DAX bleibt weiter eingekeilt

Der Deutschen Bank ist zu Beginn dieser Woche eine echte Überraschung mit den Q-Zahlen gelungen und verhalf dem Index als DAX-Spitzenreiter einige Punkte zuzugewinnen. Noch aber ist der Index innerhalb seiner mehrwöchigen Grenzen eingekeilt, weitere Schritte müssen erst noch abgewartet werden.

Größere Hoffnungen auf eine baldige Fortsetzung des Aufwärtstrends sollte man sich im heutigen Tagesverlauf daher nicht mehr machen, obwohl die USA durchaus das Potenzial haben, die Märkte etwas in die eine oder andere Richtung anzuschieben. Aus technischer Sicht ist der DAX zunächst als neutral einzustufen, begrenzt wird das Aufwärtspotenzial durch den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) verlaufend bei derzeit 10.799 Punkten.

Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über 10.820 Punkte kann tatsächlich weiteres Kurspotenzial an 11.032 Punkte und die dort befindliche erste große Kurslücke aus Anfang März freisetzen. An dieser Stelle wird sich der weitere Werdegang des DAX-Index erst noch entscheiden müssen, im Erfolgsfall könnte sogar ein Kurslückenschluss mit einem Anstieg der Notierungen an 11.447 Punkte gelingen.

Auf der Unterseite hat sich die Verkaufsmarke unterdessen nicht verändert, unterhalb von 10.250 Zählern wird ein Rückgang auf 10.100 Punkte fest eingeplant, darunter an die zuletzt gerissene Kurslücke aus Anfang dieses Monats um 9.840 Punkten. Auch an dieser Stelle wird sich dann der weitere Werdegang des Barometers erst noch zeigen müssen. Langfristige Prognosen können an diesem Punkt natürlich nicht abgegeben werden.

Weitere Wirtschaftsdaten bleiben heute aus, dafür aber stehen Q-Zahlen großer Tech-Unternehmen wie Alphabet, Microsoft, Facebook oder Apple in dieser Woche auf der Agenda. Aber auch Unternehmen wie der gebeutelte Flugzeugbauer Boeing oder Pharmagrößen wie Merck & Co. und Pfizer legen Zahlen vor. Zu beachten ist zudem, dass die Börsen in London und New York am 1. Mai geöffnet bleiben. Die japanische Börse ist hingegen am Mittwoch geschlossen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.615 // 10.645 // 10.756 // 10.808 // 10.820 // 11.000 Unterstützungen: 10.500 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840

