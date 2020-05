DAX dämmt Verluste ein

Der deutsche Leitindex DAX hat die Kursverluste aus Anfang dieser Woche im gestrigen Handel etwas eindämmen können, aber auch eine bullische Hammerkerze im Tageschart hinterlassen. Fakt ist jedoch, ein seit Mitte März bestehender Trendbruch und damit aus technischer Sicht unbestreitbares Verkaufssignal. Trotzdem konnten Käufer es nicht sein lassen und trieben den DAX in den Bereich des EMA 50 zurück.

Während sich die Wirtschaftsdaten weiter eintrüben, die Unsicherheiten für die Zukunft sehr hoch sind und man nur noch auf Sicht fährt, konnte das deutsche Aktienbarometer im gestrigen Handel eine attraktive Ausgangslage für den heutigen Tag schaffen. Kursgewinne zurück an den 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50) bei aktuell 10.799 Punkte wäre vorstellbar, darüber könnte sogar ein Anstieg an 10.897 Punkte gelingen. Weiter sollte man sich aus dem Fenster aber nicht vorwagen, tendenziell wird an einer baldigen Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung festgehalten.

Doch solange sich der DAX zwischen 10.250 und grob 10.820 Punkten aufhält, ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral zu bewerten. Entsprechende Impulse müssen erst noch abgewartet werden, im Laufe dieser Woche werden entscheidende Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt ausgehen. Daher dürfte sich ein ausgeprägtes Short-Investment erst unterhalb der Unterstützungszone zwischen 10.100 und 10.250 Punkten wirklich lohnen. Hierdurch würde nämlich die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an 9.500 Punkte merklich steigen.

Eine überraschende Rückkehr über 11.000 Punkte könnte hingegen einen Test der Vorwochenhochs bei 11.235 Zählern erzwingen. Ab 11.266 Punkten und somit den zwischenzeitlichen Sommertiefs aus 2019 muss mit einem Dämpfer gerechnet werden, spätestens aber am 38,2 % Fibonacci-Retracement um 11.678 Punkten.

Zunächst ein Hinweis vorweg, feiertagsbedingt bleiben die Handelsplätze in Japan heute einen weiteren Tag geschlossen. Ungeachtet dessen stehen wieder Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor für den Monat April auf der Agenda, zuvor aber meldet Deutschland um 8:00 Uhr Zahlen zu Auftragseingängen der Industrie aus dem Monat März und den Umsätzen im verarbeitenden Gewerbe für den gleichen Monat.

Zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr werden die entsprechenden Einkaufsmanagerindizes Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens vorgestellt. Um 11:00 Uhr folgen europaweite Einzelhandelsumsätze aus März, gefolgt von MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der US-Amerikaner. Um 14:15 Uhr richtet sich der Fokus auf den ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar für den Monat April der USA.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.799 // 10.820 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 Unterstützungen: 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840

