DAX - Der Albtraum nimmt kein Ende

Der Abverkauf im DAX beschleunigt sich heute abermals: Nach einer schwachen Eröffnung mit einem Gap von weit über 500 Punkten beschleunigt sich der Abverkauf nach der EZB Sitzung und mündet mit den kollabierenden US-Indizes in einem extremen Crash. Der DAX markiert mit einem bisherigen Tief bei 9.139 Punkten den tiefsten Kursstand seit 4 Jahren.

Realtime-Chart DAX (Indikation):

DAX JFD

Im freien Fall sind kurzfristige Prognosen schwierig, die enorme Volatilität dürfte aber erhalten bleiben. Auffangmarken liegen am 2016er Tief bei 8.700 und darunter an den alten Hochs der Nullerjahre (2000er Hoch bei 8.136 Punkten).

DAX Tageschart:

DAX Chartanalyse

Der Dow Jones Index erreicht den Support seines 2018er Tiefs und unterschreitet ihn leicht. Es ist eine etwas breitere Unterstützungszone bei 21.170 - 21.700 Punkten. Erst wenn diese nachhaltig gebrochen wird, drohen direkt weiter fallende Kurse zum Support bei 18.000 - 18.300 Punkte. Ansonsten könnte im Falle einer Stabilisierung hier eine technische Gegenbewegung nach oben hin starten.

Dow Jones Monatschart:

Dow Jones - MonatschartMein Fazit:

Wir erleben die blanke Panik am Markt. Die Anleger schmeißen die Papiere nur so aus den Depots. Das ist oftmals ein Zeichen, dass der Höhepunkt bald erreicht sein dürfte. Der Crash könnte sich in der kurzfristigen (!) Endphase befinden, eine technische Gegenbewegung nach oben hin wird in Kürze möglich. Der Aufbau erster, kleiner Teilpositionen könnte antizyklisch und sehr spekulativ ab jetzt interessant werden. Allerdings sollte weiterhin extrem vorsichtig gehandelt werden, die Übertreibungsphase nach unten könnte sich problemlos noch ausdehnen. Kleine Positionsgrößen und strenges Moneymanagement sind in diesen Phasen überlebenswichtig! Wir sind Zeugen eines historischen Crashs!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)