DAX - Der Index beginnt sich oben rauszuschieben

Ich fasse zusammen: Am 20. Februar beginnt der Corona Sell Off, der DAX sackt innerhalb kürzester Zeit um rund 40 % ab. Stastistisch gesehen einer der schnellsten Kursabschläge, die sich jemals im DAX abgespielt haben. Am 16. März wird das Corona Sell Off tief bei 8.255 Punkten ausgebildet. Es folgt eine mehrwöchige Kurserholung in einer bärischen Keilformation. Der Anstieg als solcher erfolgt also in einem instabilen, fragilen Muster. Es besteht jederzeit die Bereitschaft, den Index wieder zu verkaufen und fallen zu lassen. Seit dem 22. April läuft der Index aus der Bärkeilspitze seitwärts heraus. Bemerkenswert. Regulär statistisch wäre eine erneute Korrekturbewegung gen Süden wahrscheinlich gewesen.

Der dynamische Kursanstieg am 18. Mai dreht den Laden, der Index schließt oberhalb der Hürde bei 10.990 Punkten. Reminder: "Steigt der DAX über 11.000 Punkte an, knacken sie das Shortsetup nach oben auf. Vorsicht also! Über 11.000 Punkte würde ein leichtes/moderates Kaufsignal in Richtung 12.000 Punkte aktiviert werden."

18.05.2020 - 19:20 Uhr - Chartanalyse DAX - Schöner dreckiger Shortsqueeze

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)