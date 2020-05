DAX - Der Index entlädt sich nach oben

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 11.352,84 Pkt (XETRA)

Reminder: "Steigt der DAX über 11.000 Punkte an, knacken sie das Shortsetup nach oben auf. Vorsicht also! Über 11.000 Punkte würde ein leichtes/moderates Kaufsignal in Richtung 12.000 Punkte aktiviert werden. "

Ich arbeite im DAX nach wie vor lediglich mit grauen Prognosepfeilen. Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen hat sich nach den katastrophalen Vormonaten etwas erholt. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Mai auf 79,5 Punkte gestiegen, nach 74,2 Zählern im Vormonat April. Die aktuelle Lage beurteilten die Unternehmen zwar nochmals etwas schlechter. Jedoch verbesserten sich ihre Erwartungen für die kommenden Monate deutlich. „Trotzdem erwartet ein Großteil der Unternehmen noch immer eine Verschlechterung der Geschäftslage“, kommentierte das ifo Institut. Die ersten Lockerungen sorgten nun aber für einen Hoffnungsschimmer. Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex zwar deutlich gestiegen. Von Optimismus seien die Industriefirmen aber noch weit entfernt, betonte das ifo Institut. Im Dienstleistungssektor habe sich das Geschäftsklima nach dem historischen Tief im April wieder merklich verbessert, gleichwohl überwiege bei den Unternehmen noch immer der Pessimismus. Im Handel und im Bauhauptgewerbe verbesserte sich das Sentiment ebenfalls.

