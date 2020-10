DAX - Der Index schiebt sich in nördliche Gefilde

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.138,41 Pkt (XETRA)

Reminder: "Steigt der DAX ab jetzt überzeugend über 12.873 Punkte an, generiert das ein kleines Kaufsignal in Richtung 12.999, 13.116 und 13.236 Punkte. "

Diese überschaubare Kaufsignal wurde aktiviert, heute wurde das Projektionsziel bei 13.116 Punkten erreicht. Gut möglich, dass sie die charttechnische Hürde, die alles seit Juli deckelt, bei 13.236 Punkten erneut anlaufen. Die Spannung steigt. Ein Anstieg überzeugend dynamisch über 13.236 Punkte würde im DAX deutliches Aufwärtspotential freisetzen.

Ein gewisser Unsicherheitsfaktor sind die auslaufenden Brexitverhandlungen. Das Verhandlungsritual sieht anscheinend vor, den Karren immer bis an den Abgrund zu fahren, um dann in der Nacht oder am morgen der Deadline mit Ach und Krach etwas zu vereinbaren. Ich möchte einfach auf diesen Punkt noch hinweisen. Aus heutiger Sicht denke ich nicht, dass die Märkte einbrechen, wenn UK ohne Vertrag aussteigt. Die Märkte hatten lange genug Zeit, sich darauf vorzubereiten.

