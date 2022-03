DAX - Die Ruhe vor dem Sturm?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.281,97 Pkt (XETRA)

Nach den starken Kursgewinnen ab Anfang März war die langsam aber sicher zu Ende gehende Handelswoche im DAX eine relativ ruhige. Der Index hat die Preiszone zwischen 14.600 Punkten und 14.200 Punkten ausgelotet und steckt damit schon seit einigen Tagen in einer Range. Am Nachmittag kam es dabei in der Nähe der oberen Widerstandszone noch einmal zu kurzfristigen Verkäufen und gut 20 Minuten vor Handelsschluss notiert der Index mit 14.291 Punkten nur noch knapp im Plus.

Warten auf den nächsten Impuls!

Mit Blick auf die kommende Woche bleibt die Lage unverändert. Im DAX wird von einer Range zwischen ca. 14.600 und 14.100/00 Punkten ausgegangen, wobei der Index die Rangegrenzen auf beiden Seiten testen kann. Dabei muss man sich auf einen Fehlausbruch einstellen.

Bei einem Rutsch unter 14.100 Punkte könnte ein kurzer Stoprun einsetzen, bevor der Index wieder nach oben durchstartet. Das Ziel wäre dann die andere Seite der Range, also der Preisbereich um 14.600 Punkte. Das gleiche gilt für den Fall, falls der Index zuerst auf der Longseite einen Ausbruchsversuch wagt. Auch hier könnte nach dem ersten Stoprun eine Verkaufswelle einsetzen, die die andere Rangeseite als Ziel hat.

Für einen neuen Trend muss die aktuelle Range nachhaltig verlassen werden. Setzen sich dabei die Bullen durch könnten Gewinne auf 14.800/15.000 Punkte folgen. Sind die Bären erfolgreich, ist mit Abgaben in Richtung 13.900 oder sogar 13.500 Punkten zu rechnen.

DAX Intraday

Fazit: Zum aktuellen Stand bleibt der DAX für mich ausgeglichen. Ich gehe von einer Range aus und rechne damit, dass zumindest der erste Ausbruchsversuch zum Fehlsignal mutiert. Mit aktuellen Notierungen um 14.300 Punkte geht der DAX jedoch absolut neutral ins Wochenende, zumindest dann, wenn in den letzten Minuten nicht mehr viel passiert.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)