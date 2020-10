Dax dürfte stabil in den Tag starten - Apple-Aktie verliert nach Präsentation

Ungeachtet der Unsicherheiten mit Blick auf die Coronavirus-Ausbreitung und das Hilfspaket in den USA dürfte der Dax zur Wochenmitte stabil in den Tag starten. Apple hat seine neuen Modelle vorgestellt - die kamen an der Börse aber nicht so gut an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US0378331005, NL0010273215, US2605661048,