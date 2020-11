Dax: Erst der Kurssprung - und dann?

Und was bedeutet das für Anleger, die bei dieser plötzlichen Rallye nicht dabei waren? Zertifikateexperte Anouch Wilhelms, Société Générale, blickt auf die Gründe für den rasanten DAX-Anstieg zu Wochenbeginn und die Reaktionen der Zertifikate-Anleger. Welche Möglichkeiten sich in der jeweiligen Marktlage hier bieten können, erklärt er in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell" im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008