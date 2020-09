DAX-FLASH: Kaum verändert knapp unter 13 000 Punkten - Anleger sind nervös

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch kaum verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 12 964 Punkten nur wenige Punkte unter dem Xetra-Schluss-Niveau. Nach einem erholten Wochenstart und einem erneuten Rutsch am Dienstag bleibt der Dax im Bereich von 13 000 Punkten auf Schlingerkurs.

"Bisher gibt es keine Antwort auf die aktuell am häufigsten gestellte Frage: Es bleibt offen, ob wir uns in einer normalen Korrektur befinden oder am Auftakt des zweiten großen sell-offs in diesem Jahr", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. In der Vorwoche hatte es mit dem Anstieg auf 13 460 Punkten noch nach einem Vorstoß in alte Rekordhöhen aus dem Februar ausgesehen. Der scharfe Einbruch der Technologiewerte an der Nasdaq bremste diesen jedoch aus.

"Der Nasdaq 100 hat innerhalb von nur vier Handelstagen um gut 11 Prozent korrigiert", so Altmann weiter. "Angesichts der vorherigen Rally halte ich das jedoch für wenig überraschend und definitiv für gesund." Die Nervosität der Anleger sei jedoch gestiegen, und es sei aktuell kaum jemand bereit, langfristige Positionen einzugehen.

Ein Stimmungsdämpfer ist zudem eine Meldung aus Großbritannien: Der Pharmakonzern Astrazeneca hat die klinische Studie für seinen Corona-Impfstoff vorsorglich gestoppt, nachdem bei einem der Teilnehmer gesundheitliche Probleme aufgetreten sind./ag/stk