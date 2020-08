DAX-FLASH: Positive Signale aus der Wirtschaft Chinas treiben Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger greifen zu Wochenbeginn nach weiteren Signalen einer Erholung der chinesischen Wirtschaft bei deutschen Aktien wohl zu. Der Leitindex Dax wurde am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG auf 13 124 Punkte taxiert und damit 0,7 Prozent höher. Am Donnerstag und Freitag war der Leitindex nach einer starken ersten Wochenhälfte noch etwas zurück gefallen. Nun sichert er wieder die Marke von 13 000 Punkten.

Nach dem soliden Handel am Freitag an der Wall Street geben nun auch die großen Asien-Börsen dem deutschen Aktienmarkt Positives mit auf den Weg. Laut Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Oanda helfen gute Wirtschaftsdaten aus China. Ein Stimmungsbarometer für den Dienstleistungssektor stieg dort auf ein Hoch seit Januar 2018. In der Industrie ließ die Stimmung zwar etwas nach, die Komponente der Neuaufträge liefert laut Innes aber ein Zeichen für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung.

Laut den Experten von Barclays Research dürfte auch die Entscheidung der US-Notenbank Fed aus der letzten Woche für mehr Spielraum beim Inflationsziel die Stimmung in der nahen Zukunft weiter stützen. Ansonsten droht ein Tag mit nur reduzierten Handelsvolumina, da am wichtigen britischen Finanzplatz in London wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird - und so dem Markt einige Investoren fernbleiben dürfte./tih/mis