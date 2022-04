DAX - Geht die Korrektur in der nächsten Woche weiter?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.467,24 Pkt (XETRA)

So langsam aber sicher neigt sich die aktuelle Handelswoche ihrem Ende entgegen. Im Deutschen Aktienindex werden noch knapp 30 Minuten gehandelt und zurzeit notiert dieser 0,41 % über seinem Schlusskurs von gestern. So richtig viel ist im heutigen Handel aber nicht passiert und das obwohl der Tag durchaus Potenzial hatte. So standen am Vormittag die EU-Verbraucherpreise im Terminkalender und am Nachmittag hätten die US-Arbeitsmarktdaten bzw. der ISM-Einkaufsmanagerindex für Bewegung sorgen können. Passiert ist aber nichts und so bewegte sich der DAX fast den gesamten Tag über in der Kursspanne von gestern und das bei einer Volatilität von gerade einmal etwas mehr als 100 Punkten.

Technisch gesehen konnte mit einem solchen Handelstag natürlich auch kein neuer Impuls gegeben werden. Der DAX bleibt damit in der in der Wochenmitte begonnenen Korrektur. Eine Entwicklung, die sich auch in der nächsten Woche weiter fortsetzen könnte. Mit Blick auf das aktuelle Chartbild wird im DAX um 15.000 Punkte bzw. unterhalb dessen von einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären ausgegangen, was in der Folge zu einer Korrektur auf 14.180/14.000 Punkte führen sollte. Einen nicht unerheblichen Teil dieser Bewegung konnte man in dieser Woche bereits abarbeiten. An diese könnte man in der nächsten Woche anknüpfen, wobei der Index nicht nachhaltig über 14.650/750 Punkte ansteigen sollte. In einem solchen Fall könnten doch noch einmal 15.000 Punkte folgen.

DAX

Fazit: Ich gehe davon aus, dass sich die Erholung seit Anfang März im DAX auspendelt und der Index zumindest ausgiebiger konsolidiert/korrigiert. Ob am Ende sogar ein neuer Abwärtstrend droht, ist momentan aber noch offen. Direkte und nachhaltige Kurse oberhalb von 15.000 Punkten sind zwar nicht unmöglich, werden momentan aber nicht favorisiert.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)