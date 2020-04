Dax: Guter Start verliert etwas an Schwung – Analyst nennt entscheidende Unterstützung – „Unter 10.137 Punkten hält den Dax nichts mehr“

Die technische Lage des Dax hat sich mit den Verlusten vom Mittwoch laut dem Börsenexperten Marcel Mußler eingetrübt. „Handfeste Verkaufssignale gibt es zwar auch beim Dax noch nicht“, schrieb der Chartexperte am Donnerstag in einer Studie. Mit dem hohen Verlust vom Vortag nehme der Abwärtsdruck aber zu. In den Blick rücke nun der Mitte März begonnene Aufwärtstrend bei aktuell 10.310 Punkten. Im Tagestief von 10.336 Punkten näherte sich der Dax am Donnerstag dieser Unterstützung an, fiel aber bislang nicht darunter.

Wichtiger noch als diese Trendlinie sei jedoch das Hoch von Ende März bei 10.137 Zählern. Diese Marke sei „eine richtig starke Unterstützung. Sobald der DAX darunter ausbricht, gibt es vor dem Tief bei 9337 Punkten charttechnisch nichts mehr, was ihn so schnell wieder aufhalten könnte“, so Mußler.

Am Morgen hatte der Dax sich zunächst mit über 1,1 Prozent Plus erholt gezeigt vom gestrigen Kursabschlag. „Die Tatsache, dass mehrere europäische Länder – darunter auch Deutschland – die Restriktionen in den kommenden Wochen stufenweise aufheben wollen, gibt Anlass zur Hoffnung“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Bund und Länder hatten am Vortag Beschlüsse gefasst, um sich vorsichtig von den Corona-Fesseln zu lösen. Cutkovic sieht die nächsten vier Wochen nun als kritisch dafür an, ob sich die Lage tatsächlich stabilisiert hat.

Ein weiteres potenziell marktbewegendes Ereignis werden die anstehenden US-Arbeitslosenzahlen um 14:30 deutscher Zeit sein. Seit der Eskalation der Corona-Krise haben bereits knapp 17 Millionen Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gemacht. Heute werden erneut 5 Millionen neue Erstanträge erwartet. Analysten von Goldman Sachs rechnen bis Ende April mit einer Arbeitslosenquote von 15 Prozent. Vor der Krise war die Beschäftigung in den USA auf einem Rekordniveau.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

