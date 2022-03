Dax höher erwartet - Ifo-Index im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er kaum verändert bei 14.273,79 Punkten geschlossen. Die Wall Street ging dagegen auf Erholungskurs. Die wichtigsten Indizes schlossen im Plus.

Weiterhin sind der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen die beherrschenden Themen auf dem Börsenparkett. Die Nato und die G7-Staaten haben ihre Haltung gegenüber Russland verschärft. Ein Nato-Sondergipfel in Brüssel beschloss am Donnerstag, dass das westliche Verteidigungsbündnis seine Präsenz an der Ostflanke deutlich verstärkt. Die wichtigsten westlichen Industrieländer drohen Russland mit weiteren Sanktionen und wollen das Land stärker international isolieren. Unter den Eindrücken des Ukraine-Krieges steht auch der Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für März einen Rückgang auf 94,2 Punkte von 98,9 Zählern im Vormonat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.273,79

Dax-Future

14.330,00

EuroStoxx50

3.863,39

EuroStoxx50-Future

3.792,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.707,94 +1,0 Prozent

Nasdaq

14.191,84 +1,9 Prozent

S&P 500

4.520,16 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.128,66 +0,1 Prozent

Shanghai

3.223,46 -0,8 Prozent

Hang Seng

21.441,97 -2,3 Prozent