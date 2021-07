Dax: Index-Radar-Analysten raten zu Geduld – Nach Sommerpause 16.500 Punkte drin

Die Marktbeobachter von Index-Radar raten den Anlegern in der Sommerpause zu Geduld mit dem Dax. „Mit Ausnahme des statistisch eher starken Juli herrscht an den Börsen bis September Flaute“, erklärte der Chartexperte Andreas Büchler in einer am Montag veröffentlichten Studie. Anschließend sieht er aber eine Menge Potenzial für den deutschen Leitindex, der seine Überhitzung zuletzt etwas abgebaut habe. Die nächste Aufwärtswelle könne den Dax bis 16.500 oder gar 17.200 Punkte tragen, so Büchler weiter.

Im heutigen Handel waren die Märkte nur schwer in die Gänge gekommen. Investoren mangelte es kurz vor dem Start der US-Berichtssaison in dieser Woche an neuen Impulsen. Anleger fürchteten zudem, dass die Verbreitung neuer Coronavirus-Varianten und der ungleiche Zugang zu den Impfstoffen eine rasche und stabile Erholung der Wirtschaft verhindern könnten. Nach oben gehe im Dax derzeit nicht mehr viel, prognostizierte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. „Auf der anderen Seite besteht jedoch jede Menge Korrekturpotenzial.“

Für Verunsicherung sorgte laut Händlern auch die Europäische Zentralbank (EZB): Präsidentin Christine Lagarde stellte in einem Interview mit Bloomberg TV auf der Zinssitzung in der kommenden Woche Anpassungen der EZB-Geldpolitik in Aussicht. Bis dahin sei Stochern im Nebel angesagt, was genau das bedeuten könnte, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: gopixa / Shutterstock.com

