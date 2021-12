DAX (intraday) - Eine gute, aber nicht perfekte Basis

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.625,39 Pkt (XETRA)

Nach den vergangenen beiden Korrekturtagen zeigten sich im Dax heute erstmals die Käufer. Ausgehend vom Tagestief konnte sich der Index zwar erholen und notierte zwischenzeitlich sogar im Plus, große bullische Impulse sind jedoch nicht gelungen. Vielmehr blieb die Aufwärtsbewegung am Widerstandsbereich bei 15.685 Punkten stehen. Kurz vor Handelsschluss liegt der Index damit im Bereich seines Schlusskurses von gestern.

Technisch gesehen läuft es mit der heutigen Erholung im Dax zwar nicht perfekt für die Bullen, es könnte aber auch schlimmer sein. Wichtig wäre in der kommenden Woche, dass der Widerstandsbereich bei 15.685 Punkten geknackt werden kann. Im Anschluss müsste es auf und über 15.800 Punkte gehen, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen und gleichzeitig die Chancen auf eine Jahresendrally zu erhöhen.

Andererseits besteht vor allen Dingen unterhalb von 15.800 Punkten das Risiko, dass es sich bei der bisherigen Aufwärtsbewegung im Dezember nur um eine Erholung handelt. In diesem Fall könnte es in den nächsten Tagen bzw. Wochen sogar noch einmal zu einem Test von 15.000 Punkten kommen. Wie bereits oben geschrieben, würden die Chancen dafür abnehmen, sofern die nächsten Hürden bei 15.685 Punkten und anschließend ca. 15.800 Punkte nachhaltig überwunden werden. Sollte das jedoch nicht gelingen und der Index fällt in der kommenden Woche direkt oder über kleinere Umwege unter 15.500 Punkte zurück, nehme die Risiken zur Unterseite spürbar zu.

DAX Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)