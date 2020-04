DAX (intraday) - Ende der Range in Sicht?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.041,02 Pkt (XETRA)

Das war doch mal ein Wochenauftakt ganz nach Wunsch der Bullen. Kurz vor Handelsschluss notiert der Deutsche Aktienindex 5,50 % im Gewinn. Dabei hat man im Tagesverlauf das anfängliche Plus nach dem Aufwärtsgap weiter ausbauen können und das, obwohl der Index in den schon seit Tagen deckelnden Widerstandsbereich um 10.000 Punkte vordrang. Ein neues Hoch oberhalb von 10.137 Punkten blieb dem Dax zum Zeitpunkt dieser Zeilen noch versagt, aber noch ist der Handel nicht beendet. Wer weiß, was in den letzten Minuten noch passieren wird.

Jetzt schon kaufen?

Technisch gesehen besteht aktuell die Möglichkeit, die Range der letzten Tage mit einem Ausbruch über 10.137 Punkte zu beenden. Angesichts der aktuellen Stärke scheint es zumindest recht wahrscheinlich, kurzfristig ein neues Hoch zu erreichen. Aber erst dann wird sich zeigen, ob ausreichend Kaufinteresse für einen echten Impuls vorhanden ist. Falls ja, könnten die Kurse weiter auf 10.500-11.000 Punkte steigen. Falls nein, bleibt uns die Range der letzten Tage erhalten, was im Umkehrschluss erneut Abgaben zur unteren Grenze nach sich ziehen könnte.

Für welchen Weg man sich letztlich entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Momentan liegt jedenfalls noch kein bestätigendes Signal für eine der beiden Varianten vor. Wie auch, wenn man noch unterhalb von 10.137 Punkten handelt. Das könnte sich morgen ändern. Sollte der Dax schwach in den Tag starten, stünde das heutige Tagestief bei 9.841 Punkten als erste Unterstützung zur Verfügung. Sofern sich die Käufer aber dort nicht nachhaltig durchsetzen können, nehmen die Risiken direkt wieder zu. Man könnte das heutige Aufwärtsgap schließen und damit gleichzeitig weiter in der Range der letzten Tage verharren.

DAX - Intraday

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)