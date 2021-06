DAX (intraday) - Hypnotischer Freitagshandel

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.588,59 Pkt (XETRA)

Ich denke viele private Trader hätten den heutigen Handelstag für ein verlängertes Wochenende genutzt, wenn sie bereits heute früh geahnt hätten, was auf sie zukommt. Den gesamten Tag über bewegte sich der Index in einer Spanne von nicht einmal 50 Punkten, stundenlang war man sogar in einer Range von ca. 20 Punkten unterwegs. Damit konnten natürlich keine neuen Impulse ausgelöst werden oder will man vielleicht doch noch in den letzten 25 Minuten für solche Sorgen?

Die Möglichkeit besteht, denn zum Zeitpunkt dieser Zeilen wird der Dax bei 15.595 Punkten direkt unterhalb der Widerstandszone bei 15.600 Punkten gehandelt. Ungünstigerweise hat der Markt in der regulären Handelszeit nur noch 25 Minuten Zeit, um diese Hürde zu knacken. Selbst dann würde sich jedoch die Frage stellen, wie nachhaltig dieses Kaufsignal sein kann.

Vor diesem Hintergrund formulieren wir den Ausblick auf Montag etwas zurückhaltender. Im Grunde ist der eine Wiederholung des heutigen, denn der Dax müsste erst einmal die Range zwischen ca. 15.600 Punkten und 15.540 Punkte nachhaltig verlassen. Aber selbst wenn dies gelingt, folgen auf beiden Seiten die nächsten Herausforderungen im Abstand von 50 Punkten. Zur Oberseite müsste der bei 15.650 Punkten beginnenden Widerstandsbereich aus dem Weg geräumt werden, um langsam aber sicher das Allzeithoch ins Visier zu nehmen. Auf der Unterseite sieht man sich bereits bei ca. 15.500 Punkten einer mögliche Unterstützung gegenüber, der dann 15.450 Punkte folgen. Erst darunter wäre wieder etwas mehr Bewegungsspielraum.

DAX - Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)