DAX (intraday) - Lange Gesichter bei den Bären!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.575,83 Pkt (XETRA)

Die Bullen im Deutschen Aktienindex haben es doch tatsächlich noch einmal geschafft, den Unterstützungsbereich bei 10.200 Punkten erfolgreich zu verteidigen. Bereits im gestrigen Handel prallte der Kurs mit einer starken Eröffnung nach oben hin ab. Anschließend kam es lediglich zu einer Konsolidierung, die sich heute bis zum US-Handel weiter fortsetzte. Erst mit den Amerikanern schaffte der Dax den Sprung über den Widerstandsbereich bei 10.438 Punkten und notiert knapp 30 Minuten vor Handelsschluss 1,46 % im Plus. Die Bären im Dax wurden damit ein weiteres Mal geschlagen, aber für wie lange?

Alles Jammern hilft nichts!

Wer im Deutschen Aktienindex eine bärische Grundhaltung besitzt, dessen Nerven werden momentan auf eine harte Probe gestellt. Trotz vieler Chancen ist es in den vergangenen Tagen nicht gelungen, Druck nach unten auszuüben. Der heutige Impuls trägt dabei auch nicht gerade zur Entspannung der Bären bei. Ganz im Gegenteil. Gemäß dem Motto „Trade was du siehst“ liegt derzeit im Dax wieder ein kurzfristig bullischer Impuls vor und dieser könnte sich morgen weiter in Richtung 10.800 Punkte fortsetzen. Gleichzeitig steigt die Chance, dass die Bullen den Widerstand knacken und später weiter in Richtung 11.000 Punkte durchstarten.

Ob eine solche Entwicklung bereits morgen gelingt, bleibt noch abzuwarten. Erschwerend könnte auf Seiten der Bullen hinzukommen, dass das Wochenende vor der Tür steht. Der Optimismus am Markt müsste schon deutlich spürbar sein, um vor dem Wochenende noch richtig Druck nach oben zu machen.

Trotz dieser temporären Probleme ist die Basis für die Käufer momentan immer noch besser, als für die Verkäufer. Diese könnten zwar noch die interne Abwärtstrendlinie um 10.600 Punkte anführen, aber selbst wenn die Kurse hier nach unten abprallen, bestünde viel Spielraum für eine Korrektur ohne gleich mit einem neuen Verkaufssignal aufzuwarten. Selbst ein Rücklauf auf 10.450/38 Punkte wäre nur ein Pullback an das aktuelle Kaufsignal. Spätestens hier sollten die Käufer aber idealerweise zurückkehren. Gelingt dies nämlich nicht, würde sich das Chartbild wieder spürbar eintrüben.

DAX - Intraday

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)