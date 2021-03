DAX (intraday) - Talfahrt nach dem Hexensabbat?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.648,16 Pkt (XETRA)

Der Deutsche Aktienindex startete heute bereits mit Verlusten in den Tag. In den ersten Minuten kämpften die Bullen mit dem Supportbereich um 14.700 Punkte und konnten den Kampf zunächst gewinnen. Leider hielt die Freude nur bis Mittag an. Hier kehrten die Verkäufer zurück und mit dem Start des US-Handels sackte der Dax auf ein neues Tief ab. Jetzt, wo noch knapp 25 Minuten gehandelt wird, notiert der Index trotz spürbarer Erholungsgewinne seit dem Tagestief immer noch 0,83 % unter seinem Schlusskurs von gestern.

Der 50-Punkte-Rhythmus

Der heutige Kursverlauf im Dax ist kurzfristig kritisch zu werten. Mit dem Rückfall unter 14.700 Punkte haben wir eine Korrektur gestartet. Zudem ist dieser Preisbereich zusammen mit 14.670 Punkten nun eine erste Widerstandszone, die erst einmal überwunden werden muss, um wieder Druck in Richtung eines neuen Allzeithochs zu machen. Solange dies nicht gelingt, könnte es zu weiteren Kursverlusten auf und auch unterhalb von 14.600 Punkte kommen. Neben 14.550 Punkten wären 14.500 und 14.450 Punkte weitere Ziele. Und nicht zuletzt ist auch der Preisbereich um 14.400 Punkte ein wichtiger Support für die Bullen, erstmals auch auf Tagesebene.

In diesem 50-Punkte-Rhythmus haben die Bullen also eine ganze Menge Chancen, um die aktuelle Korrektur zu beenden. Dazu zählt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das Korrekturtief bereits gesehen haben. Immerhin ist der Dax heute Nachmittag zunächst unter 14.600 Punkte zurückgefallen, hat dann aber diesen Preisbereich erfolgreich von oben getestet. So ganz aber überzeugt der Bulle zum aktuellen Kursstand von 14.649 Punkten jedoch noch nicht.

DAX - Intraday

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)