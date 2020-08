DAX: Kampf um EMA 50

In der abgelaufenen Handelswoche hat der DAX-Index seinen vorausgegangenen Aufwärtstrend gebrochen und ist an seinen 50-Tage-Durchschnitt zurückgekehrt. Insbesondere die Sorge vor neuen Lockdowns während der laufenden Corona-Pandemie belastete zum Ende der Woche, einzig der US-Technologieindex konnte einen Gewinn verbuchen.

Die steigenden Fallzahlen besonders auf dem amerikanischen Kontinent sorgten für Gewinnmitnahmen und entsprechende Verluste, der deutsche Leitindex begab sich nach schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland auf 12.300 Punkte abwärts und somit die erste größere Unterstützung bestehend aus dem EMA 50. Doch die Kursmuster der letzten Stunden mahnen zur Vorsicht, eine weitere Verkaufswelle könnte in dieser Woche noch anstehen. Zunächst aber könnten Bullen kurzfristig für eine Gegenbewegung zurück an 12.500 Punkte sorgen. Nach Abschluss des Pullbacks könnte aber schon wieder rasch das mittelfristig entscheidende Unterstützungsniveau um 11.624 Punkten ins Visier der Anleger genommen werden.

Für eine merkliche Entspannung unter Händlern dürfte hingegen erst ein Kurssprung des DAX über 13.000 Punkte sorgen, in diesem Fall wären Zugewinne an die Julihochs bei 13.313 Punkten vorstellbar. Aber erst darüber kann tatsächlich fortgesetztes Kurspotenzial an 13.500 Punkte freigesetzt werden, womit die Ende Februar gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden sollte. Ob das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf dem amerikanischen Kontinent gelingt, bleibt höchst fraglich. Auch ist die Zustimmung unter den US-Amerikanern zum amtierenden Präsidenten Donald Trump spürbar gesunken und könnte für weitere Unruhen an den Märkten sorgen.

Der erste Handelstag des neuen Monats steht ganz klar unter dem Zeichen der Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per Juli, den Anfang haben Japan und China in der Nacht zum Montag gemacht, zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr folgen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die EWU und England, zu guter Letzt die USA um 15:45 Uhr.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.500 // 12.697 // 12.880 // 12.930 // 13.000 // 13.103 Unterstützungen: 12.313 // 12.297 // 12.253 // 12.095 // 12.018 // 11.900

