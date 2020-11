Dax kaum verändert erwartet - Corona-Sorgen bleiben

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten.

Am Donnerstag hatte er wegen der wieder wachsenden Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ein knappes Prozent auf 13.086,16 Punkte verloren.

Die Corona-Krise lässt Investoren auch zum Verfall an den Terminmärkten nicht los. Am Freitag laufen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Zu den wenigen Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, gehört das Barometer für die Stimmung der europäischen Verbraucher. Experten erwarten für November einen Rückgang auf minus 17,7 Punkte von minus 15,5 Zählern.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.086,16

Dax-Future 13.080,50

EuroStoxx50 3.451,97

EuroStoxx50-Future 3.449,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.483,23 +0,2 Prozent

Nasdaq 11.904,71 +0,9 Prozent

S&P 500 3.581,87 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 25.500,92 -0,5 Prozent

Shanghai 3.375,95 +0,4 Prozent

Hang Seng 26.455,66 +0,4 Prozent