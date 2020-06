Dax: Leitindex dreht ins Plus – EZB legt noch einmal 600 Milliarden Euro oben drauf

Vor der Entscheidung der EZB wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt ist klar, dass die EZB ihr Notkaufprogramm nicht nur zeitlich verlängert, sondern dass die Währungshüter sogar noch etwas tiefer in die Tasche gfreifen, als vom Markt erwartet. Der Dax nimmt die Nachricht positiv auf und dreht sofort ins Plus.

Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen. Der EZB-Rat beschloss die Ausweitung des Notkaufprogramms für Staats- und Unternehmenspapiere auf 1,35 Billionen Euro am Donnerstag in Frankfurt, wie die Notenbank mitteilte. Die Laufzeit des Programms wurde auch verlängert. Es soll nun bis mindestens Ende Juni 2021 gehen.

Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) nach Angaben der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: nitpicker / Shutterstock.com