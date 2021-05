DAX schafft Wochenreversal, US-Technologie unter Druck, Analyse AMazon, Netflix, Etsy, BioNTech

Replaced by the video

Der DAX hat nach dem Rutsch am Donnerstag bis knapp 14.800 Punkte seine zwischenzeitlichen Verluste fast komplett aufgeholt. Vor allem die weichende Inflationsangst in den USA trug am Donnerstag dazu bei, die Verluste an den Tagen zuvor einzudämmen. Dennoch blieb der Nasdaq unter den gezeigten internationalen Aktienindizes das Schlusslicht und verlor im Wochenvergleich rund 4 Prozent.

Das Thema Inflation stand im Vordergrund und damit die Schwäche bei US-Technologieunternehmen. Nach dieser Schwächephase möchten wir 4 Unternehmen vorstellen, die dennoch sehr breit positioniert sind und einen Blick wert sind.

Die Sprungmarken sind:

00:00 - Intro 01:00 - Wochenfazit Aktienmärkte 02:24 - Händlergespräch zu DAX, Inflation und Anleihen 06:16 - Blick auf BioNTech 09:50 - Amazon weiter Platzhirsch am Markt 14:03 - Netflix enttäuscht die Anleger etwas, Querverweis Disney 18:10 - Etsy als Onlinemarktplatz am Puls der Zeit? 22:30 - Neue Technik in allen Lebensbereichen?

