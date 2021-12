DAX-Sektor Versorger: Erstes Ziel in Reichweite

Nach der erfolgreichen Bodenbildungsphase in den Jahren zwischen 2015 und grob Anfang 2019 konnte ein Trendwechsel vollzogen werden, der Kursanstieg über die Triggermarke von 730 Punkten brachte einen Aufwärtsschub an 1.000 Punkte hervor. Zu Beginn des abgelaufenen Jahres konsolidierte das Barometer in diesem Bereich grob seitwärts aus und konnte im Sommer 2021 nach erfolgreicher Auflösung sein vorheriges Kaufsignal weiter umsetzen und erreichte in dieser Woche einen Höchststand von 1.150 Punkten. Investierte Anleger sollten ihre Stopps jetzt merklich nachziehen, noch ist das Barometer aber nicht am endgültigen Ziel angelangt.

Weiter im Aufwind

Der erfolgreiche Ausbruch über die große Hürde von 1.000 Punkten hat Aufwärtspotenzial an 1.200 und darüber 1.350 Punkte aktiviert. Bestehende Long-Positionen können nun um 1.030 Punkten enger abgesichert werden, aber auch ein frisches Investment käme unter den gegebenen Umständen durchaus infrage. An der zuletzt genannten Zielmarke sollten allerdings für einige Wochen eine abwärts gerichtete Konsolidierung zwingend eingeplant werden. Bärische Kursmuster würden sich dagegen beim DAX-Sektor Versorger erst unterhalb von 950 Punkten ergeben, dies könnte zu Abschlägen auf den EMA 200 bei 898 und darunter auf die Unterstützung um 850 Punkten abwärts führen.

DAX-Sektor Versorger (Wochenchart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.165 // 1.174 // 1.202 // 1.225 // 1.250 // 1.307 Punkte Unterstützungen: 1.122 // 1.067 // 1.042 // 1.000 // 975 // 931 Punkte

Fazit

Weiterhin wird der DAX-Sektor Versorger im Aufwind gesehen, Zugewinne an 1.200 und darüber 1.350 Punkte dürften auf Sicht der nächsten Monate bevorstehen. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber etwas enger abgesichert werden, ein sinnvolles Niveau ist um 1.030 Punkten anzutreffen. Als Anlagehorizont sollten sich Investoren jedoch viel Zeit nehmen, die tendenziell defensive Branche entwickelt sich an der Börse nur sehr langsam.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.