DAX - Starker Konter läuft. Ist das der Boden?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.476,06 Pkt (XETRA)

Hintergrund könnte sein, dass die großen Sanktionsmaßnahmen nun durch sind. UK und USA verhängen ein Ölembargo gegen russisches Öl. Die eigentliche Dynamik kam gestern bemerkenswerterweise in den US-Markt (und dann auch in den DAX xetra-nachbörslich) rein, als über die Nachrichtenticker ging, dass die Ukraine bereit sei von ihrer Forderung nach NATO-Aufnahme abzurücken.

Wie Rene und ich am Montag in der Sendung sagten: Eine nur halbwegs positive, de-eskalierende Nachricht und der Markt beginnt wieder nach oben zu rennen.

Die aktuelle Situation gilt es sorgfältig zu beobachten. Man muss sehen, ob sie eine positive Wochenkerze in die Indizes stellen können.

DAX

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)