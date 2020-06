DAX: Starker Wochenauftakt

Obwohl das deutsche Aktienbarometer aufgrund der Befürchtung einer neuen Pandemiewelle in Asien sichtlich schwächer in diese Handelswoche gestartet war, konnte der Index recht schnell Fuß fassen und am ersten Handelstag ein klares Kursplus ausarbeiten. Nachbörslich gelang es sogar über 12.120 Punkte zuzulegen. Entgegen der allgemeinen Erwartungen institutioneller Anleger drücken bullische Marktteilnehmer weiterhin aufs Gas.

Die Reaktion des deutschen Aktienbarometers im Bereich der Mehrfachunterstützung zwischen 11.624 und 11.745 Punkten kam nicht überraschend, hier wurde rechtzeitig auf eine mittelfristig entscheidende Supportzone hingewiesen, welche seitens der Händler auch offensiv genutzt wurde. Trotzdem lässt die Mitte letzter Woche gerissene Kurslücke oberhalb von 12.272 Punkten gewisse Zweifel an der Nachhaltigkeit der laufenden Rallye zu. Sollte diese nicht geschlossen werden, bleibt diese als Indiz für einen weiteren Ausverkauf bestehen.

Kurzfristig aber scheinen sich Bullen durchsetzen zu wollen, oberhalb von 12.000 Punkten wird ein Rücklauf an 12.272 Punkte favorisiert. Erst dort wird sich der weitere Werdegang des DAX für die nächsten Tage bis Wochen entscheiden. Ein Kursrutsch unter 11.135 Punkte würde dagegen sofortige Abgabebereitschaft in Richtung 10.200 Punkte wecken. Damit wurde natürlich auch ein Trendbruch einhergehen, auf Sicht der nächste Monat müssten weitere Abschläge einkalkuliert werden. Ein Anstieg über 12.500 Punkte würde hingegen einen Kursschub in Richtung der aktuellen Monatshochs bei 12.913 Punkten entfesseln können.

Erste Wirtschaftsdaten stehen bereits in wenigen Minuten mit Deutschlands Verbraucherpreisen aus Mai (endgültig) zum Abruf bereit, zeitgleich legt Großbritannien Zahlen zu Arbeitslosengeldbeziehern aus Mai sowie der Arbeitslosenquote aus April (3-Monats Durchschnitt) vor. Um 10:00 Uhr wird der IEA Monatsbericht zu Ölmarkt erwartet, eine Stunde später richtet sich der Fokus auf die ZEW-Konjunkturerwartungen für den laufenden Monat. Zeitgleich wird das Institut seine Prognosen für die Eurozone bekannt geben. Erst am Nachmittag geht es ab 14:30 Uhr mit ersten US-Daten zu Einzelhandelsumsätzen aus Mai weiter, gefolgt von Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.000 // 12.172 // 12.272 // 12.500 // 12.617 // 12.763 Unterstützungen: 11.746 // 11.624 // 11.575 // 11.488 // 11.394 // 11.235

