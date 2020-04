Dax startet erholt vom jüngsten Rückschlag - Zalando wieder zuversichtlicher

Nach einem trüben Mittwoch hat sich der Dax heute wieder stabilisiert. Am Nachmittag lohnt sich der Blick in die USA: Dort gibt es neue Daten zum Arbeitsmarkt und Trump will sich zu Lockerungen in Sachen Corona äußern.

