Dax tastet sich weiter vor - Covestro wird optimistischer

Der Dax tastet sich am Mittwoch womöglich etwas an sein bisheriges Rekordhoch heran. In den USA startet heute die Berichtssaison, das könnte neue Impulse bringen. Von Unternehmensseite gibt es gleich mehrfach gute Nachrichten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007164600, DE0006062144, DE000A13SX22,