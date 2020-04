Dax taucht ab – Desolates Ifo-Geschäftsklima und Enttäuschung bei Corona-Mittel Remdesivir verjagt die Anleger

Der Dax hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Im frühen Handel am Freitag fiel der deutsche Leitindex um 1,88 Prozent auf 10.315 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Abschlag von knapp 3 Prozent an.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 1,78 Prozent auf 22 106,59 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,5 Prozent.

Ifo-Geschäftsklima so schlecht wie nie

Die Stimmung deutscher Unternehmen ist wegen der Coronakrise so schlecht wie noch nie. Das Ifo-Geschäftsklima brach im April um 11,6 Punkte auf 74,3 Zähler ein, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Das ist sowohl der stärkste jemals gemessene Rückgang als auch ein Rekordtief. Nach dem bereits starken Einbruch im Vormonat hatten Analysten einen weiteren Rückgang erwartet, allerdings nur auf 79,7 Punkte. „Die Coronakrise trifft die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Remdesivir ist gefloppt

Negative Impulse kamen auch aus den USA: Bereits den Anlegern an der Wall Street hatte die Erfolglosigkeit des Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences einen Dämpfer versetzt. Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen nach der Gabe des Mittels gegeben, meldete die „Financial Times“. Die Ergebnisse waren anscheinend unabsichtlich öffentlich geworden und sowohl Gilead als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO versuchten Investoren und Öffentlichkeit zu beruhigen, was ihnen aber nicht gelang.

Die Anleger hätten viel Hoffnung in das Mittel gesetzt und so auch schwache Wirtschaftsdaten als wahrscheinlich nur kurzfristige Erscheinung besser ertragen, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Handelshaus Axitrader. Die Risikobereitschaft vor dem Wochenende dürfte nun noch geringer ausfallen. Dafür sorgt auch die weiter angespannte Lage am Ölmarkt und die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB Photography / Shutterstock

