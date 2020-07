Dax: Turbulenter Tag in der Berichtssaison – Leitindex rutscht deutlich ins Minus

Nach seinem bis zur Wochenmitte recht lethargischen Verlauf hat der Dax am Donnerstagvormittag deutlich nachgegeben. Der Leitindex rutschte auf das Niveau von Mitte Juli ab und verlor zuletzt 1,61 Prozent auf 12.616,39 Punkte. Zwischenzeitlich war der Leitindex bereits kurz unter die Marke von 12.600 Punkten gefallen.

Mit diesem jüngsten Rücksetzer ist der Kurs zudem wieder unter die kurzfristige 21-Tage-Trendlinie gefallen. Die 50-Tage-Linie steht derzeit bei etwa 12.400 Punkten, die längerfristige 200-Tage-Trendlinie ist bei etwa 12.200 Punkten noch etwas weiter entfernt.

Im Blick steht die Berichtssaison mit einer Menge an Quartalszahlen aus dem Dax und den hinteren Reihen. Diverse Streichungen der Jahresprognosen sowie sich häufende Verlustmeldungen scheinen den Anlegern an diesem Donnerstag, der eine besonders große Zahlenflut liefert, die Lust zu vermiesen. Am späten Abend stehen noch die Zahlen der US-Tech-Giganten im Fokus.

Die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten nicht überrascht. Die Fed behält ihre Nullzinspolitik bei und will die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Krise überwunden hat. Entscheidend werde letztlich die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sein, hieß es.

Der MDax sank am Donnerstag um 0,73 Prozent auf 26.632,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein Prozent.

