DAX verhalten am Dienstag, Blick auf Vola, VDAX, VIX, Daimler Trucks, Morphosys, BioNTech, Nel Asa

Eine ähnlich starke Eröffnung wie am Vortag zeigte der DAX heute auf. Mit dem Schwung der Vorbörse war es zunächst jedoch alles an Impuls, was wir bisher sahen. Die Volatilität ging ebenso zurück, wie Daniel Saurenz hier als Interviewpartner aufzeigt. Dabei schauen wir neben dem VDAX_new auch auf den VIX als Barometer der US-Händler.

Hohe Vola weisen jedoch weiterhin die Aktien von Moderna und BioNTech auf. beide Impfstoffhersteller sind an der Börse stark gefragt und zeigen eine starke Performance auf. Ebenso wie der Nasdaq, der gestern ein neues Allzeithoch erreichen konnte.

Aus Deutschland ist das Thema Daimler und perspektivisch die Truck-Sparte spannend, die bald an der Börse notieren soll. Beflügelt dies den Aktienkurs im Vorfeld? Hierbei schwingt auch das Thema Antriebstechnologie mit. Ein Vertreter aus dem Wasserstoffsektor ist immer wieder die Nel Asa Aktie, auf die wir ebenfalls eingehen.

Ebenso ist Varta spannend, auch wenn die Aktie von den Analysten nicht geschätzt wird.

In der Bodenbildung könnte nun die Morphosys stehen. Alte Erinnerungen an Kursziele werden geweckt, doch davon sind wir weit entfernt.

Zugehörige Wertpapiere: rhalten am Dienstag, Blick auf Vola, VDAX, VIX, Daimler Trucks, Morphosys, BioNTech, Nel Asa