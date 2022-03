DAX: Von Stabilisierung weit entfernt

Einen weiteren Tag tendierte der Deutsche Aktienindex DAX talwärts und begab sich in Richtung seiner runden Kursmarke von 14.000 Punkten abwärts. Am späten Nachmittag wurde aber auch dieser Support gerissen, insgesamt blieb ein Abschlag von annähernd drei Prozent beim deutschen Leitindex hängen.

Damit steuert das Barometer nun wieder seine aktuellen Jahrestiefs bei 13.807 Punkten zielstrebig an, weitere Verluste dürften unter den gegebenen Umständen bevorstehen, dabei sind Abschläge auf 13.664 und darunter auf glatt 13.200 Punkte sehr stark anzunehmen. Die Digitalwährung Bitcoin, das als sicherer Hafen geltende Gold und vor allem die Rohölpreise setzten ihre Aufwärtsbewegung dagegen fort.

Wie bereits in den letzten Tagen erwähnt, lässt sich ein bullisches Szenario für den DAX-Index derzeit nicht skizzieren, ein derartiger Fall dürfte erst nach Überwindung der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 gelegen im Bereich von 15.300 Punkten gelingen. Im Zuge dessen könnten dann Zugewinne an 15.810 und darüber 15.947 Punkte bevorstehen.

An der Nachrichtenfront hat in der Nacht zum Mittwoch Japan erste Zahlen zu Investitionen aus Q4 und frischen Daten zur Geldbasis aus Februar vorgelegt. Zeitgleich hat US-Präsident Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation in Washington abgehalten. In wenigen Minuten geht es mit Deutschlands Erwerbstätigenzahlen aus Februar los, die Arbeitslosenzahlen aus Februar (saisonbereinigt) stehen um 9:55 Uhr auf der Agenda.

Um 11:00 Uhr werden europaweite Verbraucherpreise per Februar (Vorabschätzung) vorgestellt, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu. Hauptaugenmerk dürfte jedoch auf dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Februar liegen. Ab 16:00 Uhr geht es schließlich mit der Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses weiter.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.000 // 14.106 // 14.263 // 14.404 // 14.567 // 14.692 Unterstützungen: 13.807 // 13.673 // 13.518 // 13.494 // 13.310 // 13.219

