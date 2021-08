Dax vor Powell-Rede unbewegt - CTS Eventim hofft auf Großauftrag

Die Börsianer an der Frankfurter Börse wissen nicht so richtig, was sie von Fed-Chef Powell heute erwarten können, deshalb halten sie die Füße still. Die Anleger von CTS Eventim haben hingegen gute Laune.

