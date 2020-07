DAX: Weder vor, noch zurück

Bereits den dritten Tag in Folge tanzt der deutsche Leitindex DAX förmlich auf der Unterstützung um 12.800 Punkten seitwärts und ist dadurch auf Richtungssuche. Klare Signale lassen sich hieraus nicht ableiten, wohl aber von der derzeit laufenden Berichtssaison.

Darüber hinaus bleibt allerdings auch anzumerken, dass aktuell Sommerflaute an den Märkten herrscht, erst Ende August dürften Händler wieder im vollen Umfang an den Börsen zurücksein und für entsprechende Impulse sorgen. Prozyklisch geht es ab Ende August häufig wieder aufwärts, sodass eine korrektive Phase bis dahin durchaus das Potenzial hätte, den DAX-Index zurück auf 12.500 Punkte und 11.624 Zähler abwärts zu drücken.

Spätestens an dieser Stelle sollten Bullen wieder für eine Stabilisierung sorgen, diese könnte allerdings auch schon am 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei der Zeit X Punkten einsetzen. Sollte sich die Börse voreilig entschließen den DAX über 13.000 Punkte anzuschieben, entstünde Kurspotenzial an 13.313 Punkte. Darüber könnte sogar eine überschießende Welle an 13.500 Punkte heranreichen und die Ende Februar gerissene Kurslücke endgültig schließen.

Erste Wirtschaftsdaten aus dem europäischen Raum beginnen in wenigen Minuten mit Deutschlands Importpreisen und der Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft aus dem Monat Juni. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zum Verbrauchervertrauen aus Juli, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche hinzu, ab 14:30 Uhr stehen die Handelsbilanz für Waren sowie Großhandelslagerbestände (vorläufig) für den Monat Juni auf der Agenda. Um 20:00 Uhr fällt der nächste Fed-Zinsentscheid.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.000 // 13.103 // 13.183 // 13.316 // 13.386 // 13.425 Unterstützungen: 12.750 // 12.697 // 12.500 // 12.370 // 12.322 // 12.109

